Belediye Kültür ve Sosyal İşleri müdürsüz kaldı

Afyonkarahisar Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar'ın görevlendirilmesi onaylanmayınca asıl görev yeri ve mesleği olan öğretmenliğe geri döndü.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 yıldan buyana Afyonkarahisar Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan İhsan Akar'ın, görevlendirmesi Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylamadı. Aslen kamu kadrosu Atatürk İlköğretim Okulu'nda olan ve burada öğretmenlik yapan Akar, yaklaşık 3 yıldan bu yanan özel görevlendirme ile Afyonkarahisar Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptı. Akar'ın görevlendirme yapılmamasının ardından izne çıktığı ve izin dönüşünde asıl görev yeri olan okula başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, Afyonkarahisar Belediyesi'nin teşkilat şemasında da Akar'ın fotoğrafının cep telefonu ve mail adres bilgilerinin kaldırıldığı görüldü.