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Belediye meclisi 2 Kasım da toplanacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, kasım ayı olağan meclis toplantısı 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.


Toplantıya korona virüs (Covit-19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmeyecek. Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi ve ‘Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6.maddesi hükümleri gereğince, 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de belediye meclisi toplantı salonunda toplanacak. Toplantıdan çok sayıda gündem ve gündem dışı konunun görüşüleceği belirtildi.

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