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Belediye meclisi toplandı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Mehmet Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi.


Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, gündemde yer alan 30 madde görüşülerek karara bağlandı. Dörtyol Mahallesi'nde bulunan Savcı Osman Çabuk Parkı'nın isminin değiştirilerek yerine geçen Haziran ayında Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Şuhut Balçıkhisarlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un isminin verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.


Meclis Toplantısına katılan şehit babası Lokman Çubuk, alınan karardan dolayı Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babasıyla yakından ilgilenen Başkan Zeybek, bundan sonra sokak ve mahallelere numaralar vermek yerine şehitlerimizin isimlerini vereceklerini söyledi.

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