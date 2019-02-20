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Belediye personeline, iş güvenliği eğitimi verildi

Afyonkarahisar Belediyesi’nin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


Belediye personelinin, iş kazalarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan tarafından verilen eğitimde, çalışma mevzuatı, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri güvenliğinin sağlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı alınmasına gereken önlemlerle ilgili bilgi verildi. Yaşanmış iş kazalarına ilişkin görsellerle sunumunu destekleyen İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan, pek çoğu ölümle sonuçlanan bu kazaların, özellikle geride kalan aileler için büyük yıkım olduğunu belirterek, "İşinizi yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurun. Aşırı cesaret ve tedbirsizlikle kaderi karıştırmayın. Olumsuz bir sonuçta ailenizin ve sevdiklerinizin durumunu düşünün" dedi.

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