Belediye personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde, İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan ve İş Güvenliği Uzmanı Hatice Karakaya, "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında personele bilgi verdi. Eğitim seminerinde işçilerin yasal haklarını, iş yerlerinde olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Özkan, insanın en temel hakkının yaşama hakkı olduğunu belirterek, “İş sağlığı; tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halinin en üst seviyede bulundurulması ve geliştirilmesidir.' Bu tanımdan da anladığımız gibi sadece bedensel yönden sağlıklı olmamız iş sağlığını bize göstermez. Ruhsal ve sosyal yönden de yani yaptığımız işin karşılığını almakta çok önemlidir” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'nün 24 Temmuz 2019 tarihinde Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereğince obezite ile mücadeleyle ilgili konularda da personele eğitim verildi.