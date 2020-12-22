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Belediyeye ait dükkanlardan kiracı olan esnafa müjde

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covit-19) pandemesi dolayısı ile esnafa destek olmak amacıyla belediyeye ait iş yerlerinde kiracı konumunda olan esnaflardan dükkanını kapatanlardan 3 ay kira alınmayacağı ve iş yeri açık olan esnaflardan ise kira bedelinde 3 ay boyunca yüzde 50 indirime gidileceği kaydedildi.


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'la mücadele kapsamında aldığı tedbirler kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan belediye kiracısı konumundaki esnafımızdan, üç ay kira alınmayacağını, yine pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılardan ise kira bedellerinden 3 ay boyunca yüzde 50 indirime gideceklerini ifade etti. Başkan Zeybek, “Belediye olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız. Afyonkarahisar'da esnafımızla kader birliği yaptık. Sıkıntılarını paylaşarak gideriyoruz. Genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan belediye kiracısı konumundaki esnafımızdan, üç ay kira almayacağız. Yine pandemi günleri boyunca ekonomik olarak etkilenerek faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarımızın kira ücretlerinden 3 ay boyunca yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Genelge gereği yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar uzattık. Buradan özel mülk sahiplerine de bir çağrım olacak. El birliği ile kira ücretlerinin ertelenmesini ve bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatılmasını istiyoruz. Aldığımız kararların esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Öte yandan, Başkan Zeybek özel mülk dükkan sahiplerine de seslenerek kira ücretlerini ertelemeleri konusunda çağrıda bulundu.

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