Belinde ruhsatsız tabancayla gezen şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da polis bel kısmının kabarık durmasından şüphelendiği şahsın yaptığı üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye geze İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri belinin kabarık durmasından şüphelendiği Ş.K., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelerinde haklı çıkan ekipler şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile 17 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.