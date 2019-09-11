Beş kurşunla yaralanan gazi baba ocağında

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan piyade sözleşmeli er Ramazan Kumral baba ocağına getirildi.

GATA Hastanesi'nden taburcu olarak 1 ay istirahat verilen Ramazan Kumral'ı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Cuma Çiftçi, ailesi ve yakınları karşıladı.

Sağ omuz, sağ kol, sol diz, sol kasık ve sol kolundan 5 mermi ile yaralanan Gazi Kumral'ın baba ocağında duygu dolu anlarla yaşandı.

Gazi Kumral'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı; “Gazimiz 16 Ağustos günü Hakkâri Şemdinli'de teröristlerin mevziiye sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 5 kurşunla yaralandı. Hainlerin hakkından gelmiştir ve teröristleri hain hedeflerine ulaştırmamıştır. Gazimiz bu güne kadar GATA Hastanesinde tedavisini gördü. Bir aylığına baba ocağına getirilmiştir. Kendisinin tedavisi ve sağlık durumuyla ilgili an ve an takipteyiz. Gazimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Baba ocağında büyük sevinç ve gururla karşılanan gazi Ramazan Kumral'ın bir ay süreyle baba ocağında kalacağı ve ardından tedavisinin yine GATA Hastanesinde devam edeceği bildirildi.