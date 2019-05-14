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Besihanede çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Odaköyü'nde meydana geldi. Alaaddin Nurdoğan'a ait besihanede sabaha karşı henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında besihanenin boş olması olası bir facianın önüne geçerken hiçbir canlı zarar görmedi. Besihanenin içinde bulunan samanların yanması nedeniyle söndürme işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Olay yerinde jandarma güvenlik önlemi alırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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