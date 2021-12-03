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Bestami Yazgan dinleyicileri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamlığının düzenlediği Vatan Şiirleri dinletisinde, şair ve yazar Bestami Yazgan dinleyicileri ile bir araya geldi.


Program Sultandağı Kervansarayı'nda gerçekleştirildi. Yazgan kendi programda şiirlerini seslendirirken, çoğu eseri çocuk kitaplarından oluşan yazarın kitaplarının çocuklara ücretsiz dağıtıldı. Etkinlikte Yazgan ayrıca kitaplarını imzaladı. Yazgan'a plaket takdim edildiği etkinliğe Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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