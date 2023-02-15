Bilim insanları depremzedelere psikolojik destek veriyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bilim insanları Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeden ayrılarak Afyonkarahisar'a gelen depremzede vatandaşlara psikososyal destek vermeye başladı.

Afyonkarahisar Valiliğinin “Mutluluk Kervanı” Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerde AFAD ile AKÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda AKÜ'de görev yapan sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık, okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden öğretim üyeleri Afyonkarahisar'a gelen depremzedelerle görüşmeler gerçekleştirdi. Proje kapsamında, alanlarında uzman öğretim üyeleri, aileleri Afyonkarahisar'da yerleştirildikleri yurtlar ve otellerde ziyaret etti. AKÜ öğretim üyeleri psikososyal destek hizmetleri kapsamında saha görevlileri ve ailelerle görüşerek, çocuk ve yetişkinlere yönelik ihtiyaç analizleri gerçekleştirdi. Yapılan tespitler ise Afyonkarahisar İl AFAD Koordinasyon Merkezi ile paylaşılarak gerekli çalışmalar başlatıldı.

Afet sonrası psikolojik ilk yardım kitapçığı hazırlandı

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim üyelerince “Afet Sonrası Psikolojik İlk Yardım” isimli bir kitapçık da hazırlanarak AFAD İl Koordinasyon Merkezi ile paylaşıldı. Kitapçıkta, yaşanan afet sonrasında okul öncesi ve okul dönemi çocuklar ile yetişkinler düzeyinde neler yapılması gerektiğine ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Biriminin tavsiyelerine de yer verildi.

Öğretmenlere yönelik psikolojik destek eğitimi verilecek

Yaşanan afetin ardından AKÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ücretsiz psikolojik destek eğitimi verilecek. “Öğretmenlere Yönelik Psikolojik Destek Eğitimi (Okula Dönüş)” başlığıyla verilecek olan eğitimde AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Dursun “Çocuklarda Yas, Şefkat Yorgunluğu ve İkincil Travmalar” Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Üzer “Afetler ve Toplumsal Travmalar: Yetişkinler Üzerindeki Etkileri, Psikolojik Yardım” ve AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aziz Kara tarafından “Afetler ve Toplumsal Travmalar: Okul Öncesi Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konularında bilgiler paylaşılacak. Öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitim Zoom üzerinden 20 Şubat 2023 Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.