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Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da gençlerle bir araya geldi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen “Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor” adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Program Kur'an-Kerim tilavetinin okunmasıyla başlarken TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz, Son Başbakan Binali Yıldırım'a “Sayın Başbakanım” diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, “Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok” diyerek espri yaptı. Program Yıldırım'ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu.

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