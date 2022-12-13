İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Binanın duvarını yıkıp yavru köpeği kurtardılar

Afyonkarahisar’da bir üniversitenin kullanılmayan binasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından duvar yıkılarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da bir üniversitenin kullanılmayan binasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından duvar yıkılarak kurtarıldı.


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullanılmayan bir binasında yavru köpeğin sıkışması sonucu çevredekiler tarafından AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler duvarın içerisine sıkışan yavru köpeği kurtarmak için davarın bir kısmını yıktı. Daha sonra bir görevli yıkılan kısımdan sarkıtılarak yavru köpek kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen yavru köpeğin korktuğu ve soğuktan titrediği görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.