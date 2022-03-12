Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar-Uşak Karayolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada; 7 bin 54 adet sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL para ele geçirildi. Konuya ilişkin M.K. ve D.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı.