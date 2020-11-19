İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binlerce yıllık Frig vadisi mağaralarında çirkin yazı ve şekiller

Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde kalan ve dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilen Frig vadisinde bazı mağara ve duvarlara sprey boyalar ile yazılan yazılar, şekiller silinmeyi bekliyor.


Frig Vadisinin önemli eserlerinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde mağara ve eserlerin üzerine sprey boyalar ile yazılan yazı ve şekiller silinmeyi bekliyor. Alınan bilgiye göre vadideki yazıların silinmesi ile ilgili Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldığı öğrenilirken Ayazini Kilisesi, Memiş Kayalıkları, Arslantaş, Yılantaş ve Avdalaz Kalesi gibi önemli eserlerin bulunduğu kısımlarda ise yazılar halen duruyor.


Bölgedeki çevre esnafı ve vatandaşlar yazıların silinmeye başladığı yerlerin buraları olması gerektiğini kaydettiler. Duvarlara yazılı yazıların özellikle bölgeyi ziyarete gelen turistler tarafından dikkat çekici olduğunu ve duruma teki gösterdiklerini belirten vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.