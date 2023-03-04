Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor.

Bayat ilçesinde 6 Şubat'ta da kaybolan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Bayat ilçesine bağlı Çukurkuyu köyünde yaşayan Döndü Boztepe'nin, evden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmediği öğrenildi. Boztepe'nin evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kadının bulunması için AFAD ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.