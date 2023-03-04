İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 78 yaşındaki kadın her yerde aranıyor.


Bayat ilçesinde 6 Şubat'ta da kaybolan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Bayat ilçesine bağlı Çukurkuyu köyünde yaşayan Döndü Boztepe'nin, evden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmediği öğrenildi. Boztepe'nin evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kadının bulunması için AFAD ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.