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‘Bir Bilenle Bilge Nesil' isimli Kitap Okuma Yarışması için protokol imzalandı

Bu yıl 5.

'si düzenlenecek ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' isimli Kitap Okuma Yarışması için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan arasında protokol imzalandı.


Eğitim Bir Sen Şubesi öncülüğünde, orta öğretim düzeyindeki öğrencilere, hem okuma hem de yazma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' isimli Kitap Okuma Yarışması, bu yıl yine Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde, daha sonra açıklanacak takvim doğrultusunda, beşincisi düzenlenecek yarışmanın protokolü, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan arasında Başkanlık makamında imzalandı.


Başkan Zeybek milli ve manevi değerlere bağlı, kişisel ve sosyal yönden gelişmiş, etkin, üretken, topluma faydalı nesiller yetiştirmek adına bu tür projelere çok büyük önem verdiklerini belirterek, protokolün, ilimiz eğitim ve öğretim camiasına ve tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Eğitime yapılan her türlü yatırımın yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeybek, projeye destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğe ve Eğitim Bir Sen camiasına teşekkür etti.

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