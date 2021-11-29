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Bir buçuk saatlik denetimde 12 tescilsiz motosiklet ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik denetimde tescilsiz olduğu tespit edilen 12 motosiklet trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen 1,5 saatlik denetimde tescilsiz olduğu tespit edilen 12 motosiklet trafikten men edildi.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ana arterler başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı. 1,5 saat süren denetimin sonunda ilçede plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen 12 motosiklet trafikten men edildi. Sürücü ve sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulandıktan sonra motosikletler çekiciye yüklenerek yedi emin otoparkına götürüldü.

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