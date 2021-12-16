Bir öğrenci kavgası da Afyon'dan

Afyonkarahisar'da tamamı kız olan 9 lise öğrencisinin karıştığı ve 2 kızın darp edildiği kavganın görüntülerinin sosyal medyada dolaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri kavgaya karışan genç kızları tespit etmek için gerekli incelemeleri başlattı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada dolaşan ve görenleri dehşete düşüren olayda, 7 kızın 2 kız aralarına alıp darp ettiği anlar yer alıyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu olayın videosunun sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün birimleri harekete geçti. Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tek tek tespit etmeye başlarken, gerekli adli sürecin başladığı öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya karışan kız öğrencilerinin yaşlarının 15-17 arasında değiştiği öğrenilirken, kızlardan birisinin darp edilen kıza tekmelerle saldırması, diğerlerinin ise saçlarından tutup yumruklar atması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca görüntüyü cep telefonu ile çeken kişinin ara ara gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.