İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir yılda 3 bin 802 öğrenciye trafik eğitimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 802 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim verildiği bildirildi.


2010 yılından itibaren uygulanan “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” kapsamında verilen eğitimler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklama, “Trafik kazalarının en önemli nedeni olan insan hatası ancak eğitimle düzeltilebilir. Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi, çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır. Çocukluk döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış olan çocuk, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya başlayacak; bu da bir çocuğun en az iki yetişkini, trafikteki davranışları açısından doğru bilgilerle uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir” denildi.


2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 802 birinci sınıf öğrencisine “Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi” kapsamında eğitim verildiği bildirilirken, “Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geliştirilen ve 2010 yılından itibaren uygulanan ‘Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi' ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 802, proje başlangıcından itibaren toplam 27 bin 45 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim verilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.