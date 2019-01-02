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Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Afyonkarahisar’da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın bodrumunda bulunan bisikletin çalan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay; 26 Aralık Çarşamba günü saat 18.59'da Afyonkarahisar'ın merkez Gazlıgöl caddesinde Özer sitesi apartmanında meydana geldi. Akşam saatlerinde apartmana giren kimliği belirsiz bir şahıs, Nazir K.'nın bodrumunda bulunan bisikletini çaldı. Bisikletinin çalındığını 3 gün sonra fark eden Nazir K, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleriyle hırsızın yakalanması için polise başvurdu. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz hırsız, apartmana girmesiyle bodrum katına yöneldiği ve orada gözüne kestirdiği alıp bisikleti binanın girişine koyarak dışarı çıktığı görülüyor. Daha sonra çevrede gözetleme yaptıktan sonra tekrar apartmana giren hırsız, binanın giriş kısmına koyduğu bisikleti alıp götürüyor.

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