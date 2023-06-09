Bisiklet, scooter ve ayakkabı çalan 2 şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da bisiklet, scooter ve ayakkabı çalan 2 şahıs polis tarafından çalındı.

Kent merkezindeki farklı mahallelerden 7 bisiklet, scooter ve ayakkabı çalındığı yönünde gelen ihbar ve başvurular üzerin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların Y.V. (25) ve R.K. (27) olduğu belirlendi. Şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları malzemeleri ise sonradan satmak üzere boş bir evde sakladıkları belirlendi. Ekipler ele geçirdikleri 7 bisiklet, scooter ve ayakkabıyı sahiplerine teslim etti. Yakalanan Y.V. ve R.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.