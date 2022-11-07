Bisiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazi aracıyla çarpışan bisikletin sürücüsünün öldüğü trafik kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, görenleri dehşete düşürdü.

Kaza, 3 Kasım Perşembe günü ilçe merkezi Fatih Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Mahmut köyü istikametine doğru giden Bilge Kaan D. idaresindeki 03 ACP 874 plakalı arazi aracı ile İlyas Tınas'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü Tınas, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Tınas'ı ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç böyle havaya kalktı

Meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Bisikletin ortadan ikiye bölündüğü kazada, arazi aracının önce bisiklet sürücüsü Tınas'a, ardından yol kenarındaki bir iş yerinin kaldırımına çarptığı görüldü.

Çarpmanın etkisi ile aracın önünün yaklaşık 1 metre havaya kalkması ise dikkatlerden kaçmadı.