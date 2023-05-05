Bisiklet yarışları sona erdi

Afyonkarahisar'da ‘Okul Sporları' faaliyet programında yer alan küçükler, gençler ve yıldızlar bisiklet müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı.

Spor kenti Afyonkarahisar'da farklı branşlarda spor müsabakaları düzenlenmeye devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen bisiklet müsabakalarına 50 sporcu katılım sağladı. Yıldızlar, gençler ve küçükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başlama atışı ile başladı. Heyecan dolu anlara sahne olan müsabakalarda; küçüklerde Sultan Şen birinci, yıldız kızlarda İrem Sultan Işık birinci, yıldız erkeklerde Mahmut Tekeş birinci, genç kızlarda Hava Konca birinci, genç erkeklerde Fatih Ayvalı birinci, genç kızlar A kategorisinde Fatma Akdi, genç erkekler A kategorisinde İ. Mert Bozkurt birinci oldu. Dereceye giren sporcular Afyonkarahisar'ı Çanakkale'de 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar neticesinde düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.