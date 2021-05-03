Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde biyoenerji elektrik santralinin cüruf diye adlandırılan açık deposunda yangın çıktı. Yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyoenerji elektrik santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Vatandaşlar çatılara çıktı

Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisin hemen yanı başında evleri bulunan vatandaşlar ise çatılara çıkarak alevlerin ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla su tuttular. Vatandaşların yoğun dumana rağmen çatılardan inmediği görüldü.