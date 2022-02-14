İhlas Haber Ajansı

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Boğazı kesilen kadın cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kadının boğazı kesilerek öldürülüp 15 bin lirası ve bir hediyelik altınının alınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Bayat ilçesinde 20 gün önce evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan 58 yaşındaki Hacer Evlice cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf ederek kadının boğazını kestiğini belirten Fatih A. ile olayda gözcülük yapan Emre K. tutuklanırken, olay anında bulunmayan ancak daha önceden olayın planlanması aşamasında yer alan Muhammed Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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