Bölgesel Amatör Lig 6. Grup:

Grupta mücadele eden Sandıklıspor kendi sahasında Çubukspor Futbol A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

Sandıklı Şehir Stadında oynanan maçta Çubukspor, 27'nci dakikada Emre Çağlar'ın golü ile öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 57'nci dakikasında Sandıklıspor oyuncusu Volkansel Yalçın, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 65'inci dakikada Sandıklıspor Oktay Yılmaz'ın golü ile skorda eşitliği sağlarken karşılaşma da berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Sandıkl spor puanını 20'ye Çubukspor ise 21'e çıkardı.