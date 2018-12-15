Bolvadin 24 Eylül Anaokulunda kalplere dokunan proje

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki 24 Eylül Anaokulunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Okul velilerinin katkıları ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu toplanan kitap, giyecek ve oyunca gibi malzemeler, teslim edildiği anaokulu yöneticileri tarafından ilçeye bağlı Kemerkaya İlköğretim Okulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Anaokulu Müdürü Mustafa Kuzu, öğrenci velilerine ve projenin başlamasında destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, şube müdürleri İbrahim Badak ve Mehmet Küçük'e teşekkür etti.