İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolvadin 'de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri başladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.


Bolvadin Çarşı Camii'nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlit okutuldu.


Bolvadin Kaymakamı İbrahim Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı mevlit programının ardından şehir merkezi Çınar Altı Parkında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.