Bolvadin de 'Adalet Ormanı' oluşturuldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı C Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ilçenin Kızıl Hüyük mevkisinde “Adalet Ormanı” oluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim törenine, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, Cumhuriyet Savcısı Furkan Öztürk, Hakim Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Şemsettin Mutlu İnce, Bolvadin C Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü İsmail Durmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Önder Özsarı ile kurum personelleri katıldı. Bolvadin Açık Ceza İnfaz Kurumundan 35 hükümlü ile Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü verilen 10 yükümlünün de görev aldığı etkinlikte bin adet çam fidanı toprak ile buluşturuldu.

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, ormanların ekolojik sisteme ve tüm canlılara saymakla bitmeyecek faydasının olduğunu ve Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak burada Adalet Ormanının fidan dikim törenini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sever, “Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik altında bulunan hükümlü ve yükümlülerinin bu etkinlikte görev alarak bin adet çam fidanının dikimini gerçekleştirdik. Ancak sadece fidan dikimi ile yetinilmemeli ve bu fidanların bakımı için gerekli çalışmaları Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, gerek Ceza İnfaz Kurumu yükümlüleri tarafından yapılacak. Adalet Ormanı oluşturulmasında emeği geçen başta Bolvadin C Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü İsmail Durmaz, Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürü Önder Özsari ve bu iki kurumda görev yapan personellerimize teşekkür ederim” diye konuştu.