Bolvadin Emniyet Müdürlüğü yeni binası hizmete girdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapımı tamamlanan Emniyet Müdürlüğü hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçenin Şehitler Caddesinde bulunan hizmet binası açılışına, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan, daire müdürleri ve Bolvadin halkı katıldı.

Açılışı yapılan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Kaymakam Özkan, "İnşallah burada vatandaşlarımıza günün şartlarına uygun modern bir anlayışla hizmet sunulacaktır. Bu binanın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam İbrahim Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan ve beraberindeki heyet, kurban kesilerek okunan dualar eşliğinde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının açılış kurdelesini kesti.