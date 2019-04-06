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Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitleri unutmadı


Bolvadin Merkez Çarşı caminde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Garnizon Komutanı Jan. Teğ. Şemsettin Mutlu İnce, polis memurları,jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, mevlidin ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramda bulundu.

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