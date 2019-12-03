İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi

Afyonkarahisar Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolvadin Engelliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Gürfidan burada dernek başkanı Hasan Göksu'yu ziyaret etti. Bolvadin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Göksu, ziyaretten duyguduğu memnuniyetini dile getirerek Gürfidan'a teşekkür etti.


Gürfidan, ayrıca Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da ziyaret etti. Engelli bireylerle tek tek yakından ilgilenen Gürfidan öğrencilerle sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.