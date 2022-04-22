Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları unutmadı

İftar programı sonrasında çocuklar aileleri ile birlikte oyunlar oynadı ve eğlendi. Program sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Bolat “Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında çocuklar için düzenlenen programa katılımları için ailelere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizi her zaman devam ettirsin. Çocuklar için düzenlenen bu programda “çocuklar için çalışmanın hayırlı bir iş” olduğu bilinci ile çalışabilme fırsatını bizlere veren Allah'ımıza şükürler olsun” dedi.