Bolvadin MYO'da müzik ve şiir dinletisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti. Mustafa Karaer, Gazi Çakmak, Mahmut Karaer, Hasan Yayla ve Hünkar Taha Karaer'in katıldığı şiir ve müzik dinletisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yüksek okul kampusu salonunda düzenlenen program sonrası Fransa'da yaşayan şair Gazi Çakmak son çalışması olan” Özledim” ismini taşıyan şiir kitabını öğrenciler için imzaladı. Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci, programa katılan sanatkarlara günün anısına plaket takdim etti.