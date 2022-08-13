Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri denetimlere ağırlık verdi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında gece saatlerinde sürücülere yönelik alkol, emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu kullanımı ile ilgili denetim yaptı. Denetim çerçevesinde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrıca gün içerisinde de bir çok noktada denetim yapacakları ve güvenli trafiğin sağlanması noktasında çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.