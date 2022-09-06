İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ilçe merkezi Şehitler caddesi üzerinde yapıldı. Çok sayıda trafik polisinin katıldığı denetimde durdurulan araçların sürücüsünün evrak kontrolleri, hız limitlerine uyup uymadıkları ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrolde edildi. Denetimlerin ardından kurallara uymadığı belirlenen bir araç sürücüsüne 820 TL para cezası kesildi.


Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedilirken, uygulamaya giren araç sürücüsü Serkan Nokay ise trafik güvenliği konusunda denetimlerin yerinde olduğunu kaydederek, “Denetimlerden memnunuz, okullar açılıyor bu denetimlerin daha fazla artması gerekiyor” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.