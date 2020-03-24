İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolvadin “Vefa Sosyal Destek Grubu” görev başında

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.


Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapacak şekilde yapılandırıldı. Bolvadin'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk şunları söyledi:


"Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.