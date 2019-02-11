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Bolvadin Ziraat Odası Başkanı Fikret Dayı seçildi

Bolvadin Ziraat Odası Başkanı Fikret Dayı güven tazeledi.


Bolvadin öğretmenevi salonunda yapılan genel kurul toplantısında, tek liste halinde gerçekleştirilen Ziraat Odası seçimlerinde Başkan Fikret Dayı ve yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama sonrası güven tazeledi. Kongre sonrasında bir açıklama yapan Fikret Dayı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilçe çiftçilerine hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, “Bolvadin çiftçilerinin sorunlarını biliyoruz. Ziraat Odası yönetimi olarak üyelerimize ve çiftçilerimize daha fazla hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçilerimize yönelik fırsatlardan üyelerimizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Ziraat Odamız inşallah Bolvadin'in gurur duyduğu sivil toplum örgütlerinden birisi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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