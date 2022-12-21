Bolvadin'de 15 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 38 motosikletten 15'i trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 15 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü.