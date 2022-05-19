Bolvadin'de 19 Mayıs yürüyüşü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katılırken, yürüyüş boyunca coşkulu anlar yaşandı. Yürüyüşte gençler tarafından açılan dev Türk bayrağı görenler tarafından ilgiyle karşılandı.

İlçe merkezi şehitlik önünden başlayan gençlik yürüyüşü Türk bayrakları ile okul bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde stadyuma kadar devam etti. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda Türk Bayraklarıyla destek verdi ve balkonlarından alkış tuttu. Bolvadin stadyumunda yürüyüş sona ererken program gençlik konserleri ile devam etti. Vatandaşlar ve gençler yıllar sonra ilçede düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı akşam etkinliğinden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaymakam Taner Bolat yaptığı konuşmada, “Bu güzel Türk Gençliği dünya var oldukça her zaman var olacak ve bizim gençlerimiz var olduğu sürece şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır, Türk Gençliği ile ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Bolvadin' de Kaymakam Taner Bolat, eşi Gizem Bolat, Kaymakam Refiki Burak Yaylacı, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deviş Özçal ve yüzlerce vatandaş katıldı.