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Bolvadin'de 23 Nisan coşkusu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.



Düzenlenen etkinliğe, protokol üyeleri, daire müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken 24 Eylül Ana Okulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının sergilediği gösteriler protokol üyeleri ve seyircilerden büyük beğeni aldı. Gösteriler esnasında minik öğrenciler heyecanlanırken, öğrenci velilerinin ise çocuklarının başarılı gösterileri karşısında duygulu dolu anlar yaşadıkları gözlendi. Spor tesislerinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiir okuma etkinliği ile devam ederken yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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