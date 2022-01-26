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Bolvadin'de 3 yatırımcı firmayla sözleşme imzalandı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ilçede kurulan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 yatırımcı kuruluş ile sözleşme imzaladı.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ilçede kurulan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 yatırımcı kuruluş ile sözleşme imzaladı.


Kaymakam Bolat, ilçeye yeni kurulan OSB'de hizmet verecek olan pellet yakıtı imalatı, metal çit ve hasır demir imalatı ile ev tekstil ürünleri imalatı yapacak olan 3 farklı firma ile yatırım sözleşmesi imzalayarak yer tahsisi yaptı. İşletmelerin OSB'de kendilerine gösterilen yerde imalat için fabrika inşaatına kısa sürede başlayacakları ve inşaatın tamamlanmasının ardından üretime geçecekleri belirtildi. Kaymakam Bolat, imzalanan sözleşmeler ile yatırımcı kuruluşlarına faaliyete geçmesinin ardından ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanacağını ifade etti.

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