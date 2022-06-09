Bolvadin'de 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Bolvadin'de hac ibadetini yerine getirecek 35 kişi kutsal topraklara uğurlandı. İlçedeki ilk hac kafilesi için Çarşı Cami önünde uğurlama töreni yapıldı. Uğurlamaya Kaymakam Taner Bolat, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı ve İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve hacca gidenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından hacı adaylarının yola çıkacağı otobüse binen Kaymakam Bolat, hacı adaylarıyla vedalaştı ve hacı adaylarından helallik istedi. Uğurlamada zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.