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Bolvadin'de 600 fidan toprakla buluştu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Programı çerçevesinde 600 fidan toprakla buluştu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Programı çerçevesinde 600 fidan toprakla buluştu.


Etkinlik Bolvadin ilçesi cezaevi lojmanları bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kaymakam Taner Bolat, Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Bölük Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz ve protokol üyeleri ağaç dikimini elleri ile yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikte 600'e yakın fidan toprakla buluştu.


Etkinlikte protokol üyeleri fidan dikmenin önemine dikkat çektiler.

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