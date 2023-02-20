Bolvadin'de 9 bin öğrenci ders başı yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 9 bin öğrenci ve 700 öğretmen ikinci dönemin başlamasıyla ders başı yaptı.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Şube Müdürleri Mehmet Ali Keleş ve Mehmet Küçük Alparslan İl ve Ortaokulu'nu ziyaret ettiler. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Özçal, yeni eğitim döneminde kendilerine başarılar diledi.

Öte yandan, ilçede ilk ve orta öğretim seviyesinde yaklaşık 9 bin öğrenci ile 700'e yakın öğretmenin ikinci döneme başladıkları öğrenildi.