Bolvadin'de ‘Bir Kitap Bin Umut' kitap bağış kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce organize edilen Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı.

İlçe merkezinde açılan kitap bağış standı vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Kitap bağış stant açılışına, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve ilçe jandarma komutanı Jandarma Teğmen Hasan Sökmen katılımlarıyla kurdele kesilerek stant açılışı yapıldı. Başsavcı Mehmet karabulut vatandaşları kitap bağışında bulunmaya davet etti.