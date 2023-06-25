İhlas Haber Ajansı

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Bolvadin'de çevreye rahatsızlık veren motosikletler toplandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde ilçede çevreye rahatsızlık veren motosikletleri toplayarak, kurallara uymayan ve evrakı eksik olan motosiklet sürücülerine 72 bin 328 TL cezai işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde ilçede çevreye rahatsızlık veren motosikletleri toplayarak, kurallara uymayan ve evrakı eksik olan motosiklet sürücülerine 72 bin 328 TL cezai işlem uyguladı.


Bolvadin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevreye rahatsızlık veren sürücüleri yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler ilçede park, bahçede çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz takılı, plakasız, ehliyetsiz, şase numarası olmayan motosikletler toplandı. Toplanan motosikletlerin sürücülerine ise 72 bin 328 TL para cezası yazıldı.

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