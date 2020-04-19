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Bolvadin'de Covit-19 önlemleri aralıksız sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Covit-19 tedbirleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Covit-19 tedbirleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.


İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında vatandaşların bilgilendirmek, farkındalığı artırmak ve sosyal mesafeye uyumu sağlamak amacıyla çarşı merkezinde ve caddelerde vatandaşların ateşini ölçerek maske takma yanlarında maskesiz dolaşmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ayrıca emniyet ekipleri de vatandaşların toplu halde durmamaları, sosyal mesafeyi korumaları için sürekli şehir merkezi, cadde ve sokaklarda titiz bir çalışma yürüterek 65 yaş üstü yaşlılar, solunum yolu, kalp rahatsızlığı olanlara ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmamaları için ekip araçlarından anonslar yaparak uyarıyor.

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