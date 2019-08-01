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Bolvadin'de dilenci operasyonu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinde ortaklaşa dilenci operasyonu yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinde ortaklaşa dilenci operasyonu yapıldı.


İlçenin pazar yeri ve şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan operasyonda çok sayıda dilenciye Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulandı. Bolvadin'de vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal ederek dilencilik yapan kişiler işlemlerinin ardından ekiplerin kontrolünde geldikleri yerlere geri gönderildi. Yetkililer vatandaşları dilencilere karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardılar.

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